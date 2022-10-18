Екатеринбург, 18 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Госавтоинспекторы Екатеринбурга в ходе рейдов выявили более 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам сообщили в городском Управлении ГИБДД.

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Рейды в уральской столице проходили с 14 по 16 октября. За этот период сотрудники ГИБДД выявили 24 пьяных водителя, четыре из которых находились под воздействием наркотиков. Ещё 10 автомобилистов отказались проходить освидетельствование, четыре человека не впервые сели за руль пьяными. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Госавтоинспекции напоминают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от одного с половиной года до двух лет.