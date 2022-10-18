Кишинёв, 18 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Лидеры оппозиционной Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) посетили Москву, где провели переговоры с председателем комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба партии.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

Сообщается, что молдавскую делегацию возглавлял исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он отметил важность того, чтобы Молдавию не втянули ни в какие военные сценарии, а также попросил снизить цену на газ.

«Влад Батрынча подчеркнул, что народ республики находится в сложнейшем положении в связи с экономическим и энергетическим кризисом и обратился к властям Российской Федерации содействовать пересмотру цены на газ для поддержки рядовых граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, молдавская делегация призвала Москву разрешить возвращение молдавской продукции на российский рынок.

Напомним, с 15 августа вступил в силу временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии по решению Россельхознадзора. Причиной стало «неоднократное выявление опасных карантинных объектов в молдавской продукции» в 2021 и 2022 году.