Москва, , 11:44 — REGNUM В целях обеспечения устойчивости развития российской экономики необходимо перестать играть по правилам, навязываемым недружественными странами и не действовать по старым шаблонам из учебников про рыночную экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Рубль © ИА REGNUM

«При сохранении текущих условий единственное, что будет вести к ослаблению рубля, — это снижение доходов от экспорта сырья за счет введения новых ограничений со стороны недружественных стран и за счет снижения уровня цен, — сказал Дорофеев. — Например, мы ожидаем, что цена на нефть сорта Brent упадет примерно до 60 долларов за баррель на горизонте одного года. В этих условиях было бы чудом, если курс рубля при прочих равных условиях хотя бы ослаб до уровней 70-75 рублей за доллар. В целях обеспечения устойчивости развития российской экономики необходимо перестать играть по правилам, навязываемым недружественными странами, и прекратить действовать по старым шаблонам из учебников про рыночную экономику».

По его словам, наиболее приоритетной целью в сложившихся условиях должно стать не импортозамещение, а сохранение конкурентоспособности действующих экспортеров и действующей опоры российской экономики.

«Необходимо срочно взять под контроль валютный курс рубля, — сказал Дорофеев. — Для этого существует огромное количество инструментов и косвенных каналов воздействия. Очевидно, что эту задачу должно решать правительство. Необходимо не допустить каскадного обвала физического производства товаров и услуг и перейти с модели, в которой экспортеры субсидируют экономику, на модель, в которой правительство создает условия для высокой рентабельности, технологического обновления и сохранения жизнеспособности экспортеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев заявил, что ЦБ РФ самоустранился от прямого регулирования валютного курса.

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