Москва, 18 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В целях обеспечения устойчивости развития российской экономики необходимо перестать играть по правилам, навязываемым недружественными странами и не действовать по старым шаблонам из учебников про рыночную экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

ИА REGNUM Рубль

«При сохранении текущих условий единственное, что будет вести к ослаблению рубля, — это снижение доходов от экспорта сырья за счет введения новых ограничений со стороны недружественных стран и за счет снижения уровня цен, — сказал Дорофеев. — Например, мы ожидаем, что цена на нефть сорта Brent упадет примерно до 60 долларов за баррель на горизонте одного года. В этих условиях было бы чудом, если курс рубля при прочих равных условиях хотя бы ослаб до уровней 70-75 рублей за доллар. В целях обеспечения устойчивости развития российской экономики необходимо перестать играть по правилам, навязываемым недружественными странами, и прекратить действовать по старым шаблонам из учебников про рыночную экономику».

По его словам, наиболее приоритетной целью в сложившихся условиях должно стать не импортозамещение, а сохранение конкурентоспособности действующих экспортеров и действующей опоры российской экономики.

«Необходимо срочно взять под контроль валютный курс рубля, — сказал Дорофеев. — Для этого существует огромное количество инструментов и косвенных каналов воздействия. Очевидно, что эту задачу должно решать правительство. Необходимо не допустить каскадного обвала физического производства товаров и услуг и перейти с модели, в которой экспортеры субсидируют экономику, на модель, в которой правительство создает условия для высокой рентабельности, технологического обновления и сохранения жизнеспособности экспортеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев заявил, что ЦБ РФ самоустранился от прямого регулирования валютного курса.