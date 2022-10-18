Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Военные комиссариаты Санкт-Петербурга временно прекратили принимать заявки организаций на бронирование своих сотрудников от частичной мобилизации, сообщил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Объявление о том, что на время проведения частичной мобилизации «бронирование сотрудников временно прекращается», появилось на дверях военкомата Центрального района Санкт-Петербурга, сообщения об этом появились в СМИ. По предварительным данным, также работа по предоставлению брони прекращена и в других районах города.

Данное ограничение объясняется приказом судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года №95. Однако документ накладывает ограничение на бронирование граждан, пребывающих в запасе и работающих в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и управлениях Судебного департамента в субъектах Российской Федерации.

Добавим, что организация и порядок бронирования граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и в военное время определяются постановлением правительства РФ от 17 марта 2010 года № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях». Кроме того, согласно закону № З1-ФЗ, бронированием сотрудников могут воспользоваться органы государственной власти, органы местного самоуправления и организаций, однако единого перечня таких организаций нет. Кроме того, указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 отсрочку (бронь) предоставили работникам организаций оборонно-промышленного комплекса на период работы в этих организациях. Реестр таких предприятий ведет правительство РФ и Минпромторг РФ, в открытом доступе этого реестра также нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после начала частичной мобилизации 21 сентября органы власти приняли решения по отсрочке для отдельных категорий специалистов. Например, они распространяются на специалистов IT-сферы, операторов связи, финансовых организаций, но данные отсрочки не являются бронированием.

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