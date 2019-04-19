Иркутская область, 13 ноября, 2003, 08:32 — ИА Регнум. На оперативном совещании в мэрии города был рассмотрен проект уточнения бюджета Братска на 2003 год. На сегодняшний день уже внесены поправки и дополнения в областной закон о бюджете, есть ясность по суммам субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов, до конца года просчитаны суммы доходов и расходов, кроме того, внутри бюджетных статей произошли изменения: по одним - увеличение финансирования, по другим - сокращение.

Если свести воедино все, что было и будет получено до конца года в виде налогов, субсидий и субвенций, а также суммы городских расходов (уже состоявшихся и намеченных) получается, что дефицит составит 16, 5 %: доход составит 1 млрд. 744 млн. 806 тысяч, расходная часть - 1 млрд. 966 613 тысяч, итого, дефицит - 221млн. 807 тысяч. Дефицит, по сравнению с ныне существующим финансовым планом, сокращен на 30 млн, а к концу года должен быть сведен к нулю. Сейчас идет работа над проектом бюджета 2004 года, она будет закончена до декабря и вынесена на обсуждение городской Думы, уже с просчитанными новыми энергетическими тарифами. Об этом ИА REGNUM cообщили в ИА Байкал Инфо.