Москва, , 11:43 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал парламентские партии обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести единые выплаты всем мобилизованным и участникам специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Сидят ребята в одном окопе. Один говорит другому: «Тебе твой субъект Федерации сколько заплатил?» — «О, мне 100 тысяч». «А мне только 50», — говорит другой. — «А мне вообще ничего». Они, там, в окопе, что, будут защищать Москву отдельно, Сахалин отдельно, Новосибирск, Чувашию отдельно, — Россию будут защищать!» — возмущен Миронов.

Он напомнил о законопроекте депутатов фракции про введении единых выплат мобилизованным. Однако пусть к принятию закона может быть достаточно длинным, в этой связи Миронов предложил направить обращение к главе правительству от имени руководства всех фракций Госдумы выделить средства на выплаты из Резервного фонда.

«Родилась здравая идея. Пока мы пробьем законопроект, у правительства есть резерв. Я попрошу всех руководителей фракций под этим подписаться, правительство, определите — 100 тыс., 200 тыс., 300 тыс. — любую сумму для всех одинаково, независимо от какого субъекта РФ был мобилизован и призван. А то позорище, ерунда какая-то получается, и все делают вид, что так и надо!» — отметил парламентарий.

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