Москва, 18 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Банк России самоустранился от прямого регулирования валютного курса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Ввиду огромного профицита торгового баланса, прогнозируемый размер которого в следующие три года составит примерно 200-300 млрд долларов в год, а также сохраняющихся ограничений на потребление и инвестиции поступающей в Россию валютной выручки давление на валютный курс рубля будет сохраняться в сторону его укрепления. При прочих равных условиях существует высокая вероятность продолжения укрепление курса рубля до абсурдных значений, — сказал Дорофеев. — Нет никаких оснований считать, что без вмешательства правительства РФ эта тенденция изменится. Подчеркнем, что Банк России самоустранился от прямого регулирования валютного курса по техническим причинам, из-за того что против него были введены санкции».

Кроме этого, как отметил Дорофеев, введение фиксированного курса рубля также невозможно из-за того, что ЦБ РФ не может проводить валютные интервенции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Дорофеева, укрепление рубля указывает не на улучшение дел в российской экономике, а на колоссальный кризис во внешнеторговых отношениях РФ.