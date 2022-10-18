Москва, , 11:57 — REGNUM Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

Кинотеатр Океан во Владивостоке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Как признался глава комитета Совфеда Андрей Кутепов, прекращение из-за спецоперации лицензирования фильмов для зрителей из России зарубежными компаниями «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей». Он также отметил, что из-за прекращения проката иностранных кинолент под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли РФ. В Совфеде меру расценивают как временную, предполагающую отсутствие какой-либо ответственности за показ зарубежных фильмов без лицензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за полгода закрыли более 150 кинотеатров. Также отмечается, что из-за ухода голливудских киностудий в отечественных кинотеатрах горизонт планирования сократился до нескольких недель.

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