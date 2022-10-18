Алапаевск, Свердловская область, 18 октября 2022, 11:40 — REGNUM Сожжённая подростками в Алапаевске Свердловской области пенсионерка перед смертью была избита. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Уголовное дело
Уголовное дело

На теле обнаружили не только обширные ожоги, но и многочисленные травмы головы и туловища. «То есть женщину женщину не только облили и подожгли, но и до этого ещё избили», — отметил Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 16 октября. 16-летний подросток догнал женщину, облил горючей жидкостью и затем поджёг. После этого он и его 12-летний товарищ бросились искать воду, чтобы потушить пламя, но уже было поздно.

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