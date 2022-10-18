Алапаевск, Свердловская область, , 11:40 — REGNUM Сожжённая подростками в Алапаевске Свердловской области пенсионерка перед смертью была избита. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Уголовное дело

На теле обнаружили не только обширные ожоги, но и многочисленные травмы головы и туловища. «То есть женщину женщину не только облили и подожгли, но и до этого ещё избили», — отметил Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 16 октября. 16-летний подросток догнал женщину, облил горючей жидкостью и затем поджёг. После этого он и его 12-летний товарищ бросились искать воду, чтобы потушить пламя, но уже было поздно.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале возбудили дело из-за сожжения пенсионерки подростками