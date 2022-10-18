Лондон, 18 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Британская военная разведка «сигнализирует об угрозе», предупреждая, что китайские военные пытаются завербовать действующих и бывших пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС для помощи в переподготовке собственных военно-воздушных сил, обещая заманчивые условия. Об этом 18 октября сообщает газета Guardian.

Chinamil.com.cn Истребители ВВС Китая

Официальные лица выразили «озабоченность и неодобрение» в связи с этими планами, поскольку они представляют «угрозу интересам Великобритании и Запада», хотя пока британским пилотам не запрещено проводить обучение китайских.

По некоторым сведениями, около 30 бывших пилотов уже воспользовались «очень щедрыми» предложениями Пекина по работе в ВВС КНР через третьи стороны, включая, в частности, летную академию, расположенную в ЮАР.

Однако британским пилотам напомнят о том, что не следует раскрывать секретной информации китайским военным, а тех, к кому обратились с предложениями о найме, попросят сообщить об этом в министерство обороны, которое будет следить за ситуацией.

Пока нет никаких данных о том, что кто-либо из бывших пилотов британских ВВС нарушил закон о государственной тайне, сотрудничая с Китаем, но западные чиновники заявили, что «предпринимают шаги по снижению этого риска».

Китай стремится модернизировать свои вооруженные силы и проявляет особый интерес к тактике и технике применения скоростных реактивных самолетов. По словам одного западного чиновника, есть также признаки того, что он хочет набрать пилотов вертолетов в качестве инструкторов.

Китайские хедхантеры начали обращаться к действующим и бывшим пилотам еще в 2019 году, однако их усилия активизировались после окончания пандемических ограничений, причем целью являются жители не только Великобритании, но и других западных стран.