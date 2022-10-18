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Безработица Picserver.org

За неделю в Эстонии стало на 300 безработных больше — уровень официальной безработицы теперь составляет 7,4%. Об этом сообщила Касса по безработице страны со ссылкой на собственные данные.

По положению на 16 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 48 206 человек. Среди 15 уездов страны лидером по этому показателю является северо-восточный Ида-Вирумаа, где безработица выросла до 10,6%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на острове Хийумаа — 2,8%.

На показатели безработицы влияют и получившие международную защиту беженцы б. УССР. Из них в качестве безработных зарегистрировались 5 943 человека.

Доля таких беженцев в общем числе безработных Эстонии составляет 12,3%. Свыше 5 780 беженцев сумели найти в Эстонии работу.