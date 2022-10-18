Киркук, Ирак, , 11:41 — REGNUM Взрыв прогремел в иракской провинции Киркук на севере Ирака. Об этом сообщает Al-Sumariya со ссылкой на источник в Федеральной провинции Ирака.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, инцидент произошёл в районе деревни Адлия во вторник, 18 октября. В результате взрыва погибли трое детей.

Отмечается, что взрыв произошёл в тот момент, когда дети сжигали мусор в непосредственной близости от региональной автодороги.

Также полиция рассматривает возможность несчастного случая, поскольку не исключено, что взорвавшееся устройство было заложено, в ходе боёв за провинцию Киркук в 2016—2017 годах.