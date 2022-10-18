Калуга, 18 октября 2022, 11:47 — REGNUM Усилить педагогические коллективы новыми людьми с новыми современными подходами, больше привлекать мужчин-новаторов, имеющих педагогическое образование, предложил городской голова Калуги Дмитрий Денисов, сообщает 18 октября корреспондент ИА REGNUM.
По мнению градоначальника, необходима разумная пропорция среди тех, кто занимается вопросами воспитания. Однако нельзя не отметить, что мужское воспитание детей, особенно, в патриотической работе, обладает хорошей перспективой.
На сегодняшний день в калужских школах работают 269 патриотических объединений, в которых занимаются 14 тыс. 887 учащихся. В семи учебных заведениях созданы кадетские классы и различные объединения — казачьи, ГИБДД, пожарные, общевойсковые, ФСБ, ДОСААФ, авиационно-космической направленности, кадетско-дипломатические, Росгвардии, юнармейские. Насыщенно организована работа юнармейских отрядов: проходят акции и проекты «Юнармия помнит», «Память жива», смотр строя и песни и другие. Набирает популярность добровольческая деятельность. Волонтерские отряды созданы во всех школах города. Патриотическое направление волонтерского движения сопряжено с традиционными акциями: «Память наших сердец!» — по уборке воинских захоронений (школьники шефствуют над 139 воинскими захоронениями), поздравление ветеранов и жителей микрорайона с праздниками, акции «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Посылка солдату».
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