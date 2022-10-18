Калуга, , 11:47 — REGNUM Усилить педагогические коллективы новыми людьми с новыми современными подходами, больше привлекать мужчин-новаторов, имеющих педагогическое образование, предложил городской голова Калуги Дмитрий Денисов, сообщает 18 октября корреспондент ИА REGNUM.

Учитель Цитата из т/ф «Большая перемена», реж. Алексей Коренев, 1972–1973 гг

По мнению градоначальника, необходима разумная пропорция среди тех, кто занимается вопросами воспитания. Однако нельзя не отметить, что мужское воспитание детей, особенно, в патриотической работе, обладает хорошей перспективой.

«Я знаю, что в последнее время в сфере образования стало больше мужчин-директоров школ. И это хорошая тенденция», — отметил Дмитрий Денисов.

На сегодняшний день в калужских школах работают 269 патриотических объединений, в которых занимаются 14 тыс. 887 учащихся. В семи учебных заведениях созданы кадетские классы и различные объединения — казачьи, ГИБДД, пожарные, общевойсковые, ФСБ, ДОСААФ, авиационно-космической направленности, кадетско-дипломатические, Росгвардии, юнармейские. Насыщенно организована работа юнармейских отрядов: проходят акции и проекты «Юнармия помнит», «Память жива», смотр строя и песни и другие. Набирает популярность добровольческая деятельность. Волонтерские отряды созданы во всех школах города. Патриотическое направление волонтерского движения сопряжено с традиционными акциями: «Память наших сердец!» — по уборке воинских захоронений (школьники шефствуют над 139 воинскими захоронениями), поздравление ветеранов и жителей микрорайона с праздниками, акции «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Посылка солдату».

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