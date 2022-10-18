Владикавказ, , 11:37 — REGNUM Стать участником специальной военной операции в добровольном порядке может каждый житель РФ, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Только за неделю с начала запуска этой функции в Северной Осетии воспользовались такой возможностью более 70 человек. Об этом сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

«В Северной Осетии более 70 запросов на запись в добровольцы для участия в СВО зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России», — пишет «15-й Регион».

По словам Абдуллаева, через портал можно написать жалобу на действия сотрудников военкоматов или на непорядки в воинской части, куда направлены мобилизованные, однако, больше всего запросов поступает в настоящее время на запись добровольцами. Как отметил замвоенкома РСО-Алании, только за первые два дня после объявления частичной мобилизации в Северной Осетии добровольно прибыли в пункты сбора граждан, не дожидаясь повестки, свыше 100 человек.