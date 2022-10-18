Владикавказ, 18 октября 2022, 11:37 — REGNUM Стать участником специальной военной операции в добровольном порядке может каждый житель РФ, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Только за неделю с начала запуска этой функции в Северной Осетии воспользовались такой возможностью более 70 человек. Об этом сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.
По словам Абдуллаева, через портал можно написать жалобу на действия сотрудников военкоматов или на непорядки в воинской части, куда направлены мобилизованные, однако, больше всего запросов поступает в настоящее время на запись добровольцами. Как отметил замвоенкома РСО-Алании, только за первые два дня после объявления частичной мобилизации в Северной Осетии добровольно прибыли в пункты сбора граждан, не дожидаясь повестки, свыше 100 человек.