Трутнев обещал наказать чиновников, допустивших проволочки с мостом в Китай
Биробиджан, 18 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Во время визита в Еврейскую автономию полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обратил внимание на неполноценное функционирование железнодорожного моста в Китай, между населёнными пунктами Нижнеленинское и Тунцзян. Он был возмущён сложившейся ситуацией и пригрозил подключением к решению этой проблемы представителей правоохранительных органов, сообщил телеграм-канал «Корифей Хабаров».
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Недовольство полпреда вызвало то, что из-за ограничений в работе пункта пропуска мост не пропускает широкую номенклатуру товаров. Переход должен начать работать в полную силу, проволочки в этом вопросе наносят урон стране, подчеркнул Юрий Трутнев.
Как сообщало ИА REGNUM, объёмы перевозки грузов по мосту Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (Китай), сопоставимы с оборотами в морском порту, ранее заявлял глава региона Ростислав Гольдштейн. С открытием этого моста миллионы тонн грузов будут преодолевать путь на 700 км короче, чем из портов Дальнего Востока. Это позволит значительно разгрузить транссибирскую магистраль и даст возможность увеличить экспорт и импорт товаров с КНР.