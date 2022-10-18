Курск, , 11:35 — REGNUM Обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи в Курской области идёт со стороны ВСУ, сообщил 18 октября в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Роман Старовойт Kremlin.ru

«Сейчас ВСУ ведут обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством», — написал Старовойт.

Глава региона подчеркнул, что информация уточняется, данные о возможных пострадавших и повреждениях губернатор обещал сообщить позже.

О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее. Информацию уточняю.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября эти же населённые пункты были обесточены после обстрелов со стороны ВСУ.