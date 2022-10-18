Абакан, 18 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Уроженец Хакасии, 33-летний военнослужащий Пётр Морозов погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в республиканском правительстве, власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Гвардии рядовой Пётр Морозов из Таштыпского района погиб 11 октября в возрасте 33 лет. Он проходил службу по контракту в должности стрелка — помощника гранатомётчика в Приморском крае.

«Он погиб как герой, отдал жизнь, встав на защиту жителей Донбасса, отстаивая мир для всех нас, для нынешнего и будущих поколений. Светлая память и вечная слава доблестному воину!» — подчеркнул глава республики Валентин Коновалов.

Семье Петра Морозова будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, заверил Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане 10 октября 2022 года со всеми почестями простились с военнослужащим Егором Алжибаевым, погибшим в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.