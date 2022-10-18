Мурманск, , 11:35 — REGNUM Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре замедлилась с 15,82% до 15,36%. При этом ее уровень превысил общероссийский показатель. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Потребительская активность оставалась сдержанной. Это способствовало дальнейшему замедлению роста цен, например, на легковые автомобили. В то же время ограничение улова северной креветки в Баренцевом море продолжило влиять на увеличение годовых темпов прироста цен на нее. А устойчивый экспортный спрос на треску привел к ускорению роста цен на разделанную мороженую рыбу", — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ослабление рубля спровоцирует дальнейший рост инфляции в России, которая по итогам 2022 года может составить около 15-16%.