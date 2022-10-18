Душанбе, 18 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и прибывший в Душанбе генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудили ситуацию в регионе. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба главы республики.

U.S. Department of Defense Мост на таджико-афганской границе

«"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сложной военно-политической ситуации в регионе и мире, а также сочли необходимым усилить возможности по охране границы между Таджикистаном и Афганистаном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество Таджикистана с ОДКБ, а также международную повестку дня. Рахмон заявил о важности Организации в обеспечении стабильной ситуации в регионе.

Стоит отметить, что после прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жители продолжают покадить страну. Часть из них стараются уехать через Таджикистан.