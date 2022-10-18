Самара, 18 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Судья Самарского арбитража Татьяна Матюхина частично удовлетворила иск Минпромторга России и взыскала с крупного производителя удобрений — ПАО «КуйбышевАзот» часть ранее выплаченной субсидии. Ответчику предстоит вернуть в федеральный бюджет вместо 243,361 млн рублей — 4,09 млн рублей субсидии и выплатить более 2 млн рублей штрафа. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья решила взыскать с ПАО «в доход федерального бюджета субсидию, предоставленную по соглашению от 22.12.2018 года №020-11-2018-1185, в сумме 4 095 635,39 рубля; штраф в размере 2 047 817,69 рубля». Помимо этого, взысканы расходы по госпошлине — более 5 тыс. рублей.

Напомним, министерство запрашивало более 243 млн рублей, из которых 121,68 млн рублей — сама субсидия и ещё столько же — штраф.

Субсидия ответчику была предоставлена в целях снижения затрат на транспортировку продукции. Общая сумма транша составила более 195,9 млн рублей.

В 2020 году Федеральное казначейство провело проверку Минпромторга России и выявило ряд нарушений, касающихся предоставления субсидии ПАО «КуйбышевАзот». Это и стало основанием для последующего обращения в суд.