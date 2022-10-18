Москва, 18 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Фракция «Новые люди» в Госдуме направит на отзыв в правительство РФ законопроект, в котором предлагается переводить с платных на бюджетные места студентов высших учебных заведений, родители которых были мобилизованы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил депутат Антон Ткачёв.

newpeople.ru Антон Ткачёв

«В рамках этого законопроекта те, кто учатся на платной основе очно, очно-заочно должны в любом случае автоматически перевестись на бюджетные места», — сказал парламентарий.

По словам Ткачёва, норма своевременна и необходима.

«Если же мы говорим про то, что закон в любом случае потребует дополнительных средств из федерального бюджета, то в ближайшее время пакет документов будет направлен в правительство на рассмотрение», — добавил он.