Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своем пленарном заседании 18 октября приняли в целом обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усилить контроль за процессом согласования и установки вышек мобильной (сотовой) связи.

Богдан Борман ИА REGNUM Вышка связи

Депутаты просят премьер-министра наделить Роспотребнадзор либо органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении радиоэлектронных средств, таких как вышки сотовой связи.

Как отмечают авторы инициативы, в парламент Петербурга поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов, объектов образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. Петербуржцы опасаются негативного влияния источников электромагнитного излучения на здоровье человека. По мнению депутатов, развитие инфраструктуры телекоммуникационных услуг должно осуществляться с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и безопасную санитарно-гигиеническую обстановку.

Ранее по распоряжению спикера городского парламента Александра Бельского была создана межведомственная рабочая группа по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений связи на территории Санкт-Петербурга.

Среди предложений, рассмотренных на заседаниях этой группы, — установление минимального расстояния вышек сотовой связи от жилых домов и требование разместить на телекоммуникационном оборудовании куар-коды, чтобы жители могли оперативно получать всю необходимую информацию.