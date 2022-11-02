Москва, 2 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России вечером 31 октября объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, связанных с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Подготовка и вручение повесток прекращаются. Все пункты сбора мобилизованных подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Ранее, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в рамках объявленной в стране частичной мобилизации для прохождения военной службы были призваны 300 тысяч человек. Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября.

Все подробности о частичной мобилизации и подготовке мобилизованных, а также поддержке их семей — в трансляции ИА REGNUM.