Москва, 18 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Почти половина всех семей с детьми не будет иметь права получения нового универсального пособия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Почти половина всех семей с детьми не будет иметь права получения универсального пособия, мы воздержимся при голосовании», — сказал Миронов.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, который вводит единый подход к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.