Мадрид, , 11:39 — REGNUM Дрова выросли в цене в Испании на фоне энергетического кризиса, заказанные камины жители страны ждут по полгода. Об этом пишет 18 октября газета El País.

Эжен Делакруа. Камин. 1824

По данным Организации потребителей и пользователей, в последние месяцы в Испании дрова стали стоить в среднем на 20-30% больше. Пеллеты за последний год выросли в цене на 67%.

Производство этих товаров работает в штатном режиме, дефицита нет. Тенденция накопления запасов ощущается не только в Испании, но и в других странах Европы.

В 2021 году на 30% по сравнению с предыдущим годом выросли продажи печей, которые используют древесину в качестве топлива, и систем противодымной вентиляции. При этом в конце 2020 года уже был зафиксирован рост спроса на них на 19% в связи с режимом изоляции в условиях пандемии.

Жители Испании, отмечает газета, стали использовать камины для отопления, а не в качестве украшения домов. При этом сроки ожидания на них выросли с недели до трёх-шести месяцев.

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