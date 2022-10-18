Мадрид, 18 октября 2022, 11:39 — REGNUM Дрова выросли в цене в Испании на фоне энергетического кризиса, заказанные камины жители страны ждут по полгода. Об этом пишет 18 октября газета El País.

Эжен Делакруа. Камин. 1824
Эжен Делакруа. Камин. 1824

По данным Организации потребителей и пользователей, в последние месяцы в Испании дрова стали стоить в среднем на 20-30% больше. Пеллеты за последний год выросли в цене на 67%.

Производство этих товаров работает в штатном режиме, дефицита нет. Тенденция накопления запасов ощущается не только в Испании, но и в других странах Европы.

В 2021 году на 30% по сравнению с предыдущим годом выросли продажи печей, которые используют древесину в качестве топлива, и систем противодымной вентиляции. При этом в конце 2020 года уже был зафиксирован рост спроса на них на 19% в связи с режимом изоляции в условиях пандемии.

Жители Испании, отмечает газета, стали использовать камины для отопления, а не в качестве украшения домов. При этом сроки ожидания на них выросли с недели до трёх-шести месяцев.

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