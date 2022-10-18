Амстердам, 18 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Ассоциация гимнастики Нидерландов отказалась (KNGU) принимать участие в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) из‑за допуска на неё российской и белорусской делегаций. Об этом 18 октября сообщает портал Inside the Games.

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Отмечается, что глава KNGU Моник Кемпф уведомила президента FIG Моринари Ватанабе о планах пропустить конгресс.

Нидерланды стали седьмой страной, которая решила бойкотировать конгресс FIG. Ранее в нём отказались участвовать Польша, Эстония, Литва, Норвегия, Италия, а также б. УССР.

Напомним, конгресс FIG пройдёт с 11 по 12 ноября. Первоначально он должен был пройти в Норвегии, но затем был перенесён в турецкий Стамбул. Норвегия оказалась не в состоянии организовать мероприятие из‑за запрета на допуск российской стороны.