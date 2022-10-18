Москва, 18 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Сестра Жанны Фриске опровергла информацию о том, что она сыграет покойную звезду в автобиографическом фильме. Об этом 18 октября сообщает портал StarHit.

Скриншот YouTube Наталья Фриске

«Одно из двух. Либо я не знаю, что задействована в каком-то фильме, либо у нас нашлась еще одна сестра, которую зовут Наташа, и вот она-то там и сыграет», — сказала Наталья Фриске. Она подчеркнула, что подобных проектов с её участием в нет и она не планирует нигде сниматься.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что Наталья Фриске сыграет свою сестру Жанну в вышеупомянутой картине. Стоит отметить, что в 2018 году отец покойной Владимир Фриске рассказал о планах по созданию подобного фильма. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года, причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание.