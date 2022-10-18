Бухарест, 18 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Пенсии в Румынии должны вырасти с 1 января 2023-го года одновременно для всех категорий граждан, и это увеличение составит не менее 10% от действующих выплат. Об этом заявил председатель Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Румынии Марчел Чолаку, сообщает 18 октября бухарестское информационное агентство Agerpres.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Чолаку, на сегодняшний день «бюджет страны позволяет реализовать проект дополнительных выплат».

«Это идеальные условия. Не нужно придумывать сложных схем, по которым пенсии будут повышаться двумя частями, — резюмировал, в частности, он. — Если представители определенной категории наших граждан не получат вовремя и в полном объеме необходимые средства, Румынию может захлестнуть волна социальных протестов».

Напомним, ранее ряд румынских политиков предложил повысить пенсии в стране на 6% с 1 января и 5% — с 1 июля 2023-го года. Соответствующие инициативы вызвали волну критики в румынском обществе.