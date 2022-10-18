Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые попались на браконьерстве рыбной продукции в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Freestockphotos.biz Рыба

Читайте также: На Сахалине на браконьеров наложено почти 4 млн рублей штрафов

Следствие выяснило, что с июня по август 2021 года обвиняемые в Усть-Камчатском районе организовали незаконную добычу водных биоресурсов. Из сырья производилась немаркированная рыбопродукция, которая хранилась в Елизово и планировалась её продажа.

Было изъято более 52 тонн немаркированной рыбопродукции, стоимость которой превысила 27 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах инспекторы территориального управления Росрыболовства с начала 2022 года провели более 3 тыс. проверок. Только за последнюю неделю в ходе 157 контрольных мероприятий было выявлено 67 нарушений.