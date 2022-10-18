Стокгольм, 18 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Появилась видеозапись обследования повреждённого участка газопровода «Северный поток».

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Кадры опубликовали шведские СМИ. На них водолазы изучают на глубине повреждённую трубу. На записи заметна сильная деформация металлических стенок.

Правоохранительные органы Дании и Норвегии пришли к единому мнению, что ветки газопроводов повреждены взрывами.