* талибов — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 18 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Нимроз произошёл конфликт между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Источники газеты «8 Собх» сообщают, что прошлой ночью, 17 октября, произошло столкновение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иранскими пограничниками в районе пограничного пункта Пуле-Абришам.

Официально радикалы ничего не заявили по этому поводу.

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно вступали в столкновения с иранскими пограничниками.