18 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 14:06 — REGNUM Американцы раскритиковали пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая во время брифинга попыталась убедить журналистов, что президент США Джо Байден «проделал громадную работу», чтобы остановить инфляцию. Интернет-пользователи указали, что Байдена с трудом можно похвалить за его усилия, так как инфляция уже несколько месяцев держится на высоте 40-летнего максимума.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Жан-Пьер сделала данные комментарии во время пресс-брифинга 17 октября в Белом доме, пытаясь доказать, что президент усердно трудится для восстановления экономики страны. Однако один из журналистов сослался на показатели опросов, которые выявили, что американцы не верят в то, что Байден и демократы смогут снизить инфляцию.

«Если главным внутренним приоритетом президента Байдена является инфляция, почему он не может похвастаться большими успехами?» — спросил репортер.

«Президент понимает… что инфляция является проблемой, что высокие расходы являются проблемой для американского народа, и поэтому он очень ясно дал понять, что решение этих вопросов является его экономическим приоритетом номер один», — ответила Жан-Пьер.

Американские интернет-пользователи обсудили слова пресс-секретаря под соответствующей публикацией.

«Даже слова о том, что он исправляет инфляцию, означают, что проблема есть, но я думаю, что они обвинят в этом Трампа, как и во всём остальном, потому что это всё, что они умеют», — пишет live2hikefishbike.

«Джо Байден очень старался, чтобы стать самым дорогим президентом США в истории!» — восклицает MontauktheEnd.

«Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл недавно выступил с резким заявлением о состоянии экономики США на ежегодном собрании центрального банка в Вайоминге. Он заявил, что инфляция остается болезненно высокой, и для ее снижения потребуются решительные действия, которые вскоре могут принести «боль» домохозяйствам и предприятиям по всей стране. Даже после четырех последовательных повышений процентных ставок, включая два подряд повышения на 75 базисных пунктов, Пауэлл подчеркнул, что ФРС не в состоянии «остановить или приостановить боль», — напоминает HarryBaals404.

«Мы в рецессии, а инфляция достигла 40-летнего максимума. По данным Национальной ассоциации риелторов, июльские продажи недвижимости упали на 6% по сравнению с июнем, а июньские — на 21% по сравнению с июнем 2021 года. Продажи в августе упали еще на 2% по сравнению с июлем, а средняя цена продажи жилья в сентябре снизилась на 15% по сравнению с августом в попытке поддержать рынок. В среднем продажи недвижимости в 2021 году были на 12% ниже, чем до пандемии. Да, мы находимся в рецессии, и она станет еще хуже в октябре, пока демократы пытаются лгать избирателям и утверждать, что экономика в порядке», — негодует Dr. Gradle.

«Байден сделал всё, чтобы инфляция выросла с 1,5% до 8,5%… отличная работа!» — иронизирует pancho70.

«Еще немного усилий Байдена, и никто ничего не сможет себе позволить…» — предупреждает MontauktheEnd.

Джо Байден (сс) The White House

«Чему вы собираетесь верить: собственному банковскому счету и глазам или Жан-Пьер? Как может эта администрация быть настолько оторванной от реальности и отрицать проблему? Если они не могут решить проблему, то хотя бы пусть признают ее и посочувствуют», — требует aat.

«Они не оторваны и не отрицают. Они лгут. Это называется «пропаганда», — отвечает bobafett1973.

«Трудно поверить, что так много людей в Америке не видят, как Джо Байден разрушает эту страну. Многие американцы, которые тяжело работали изо дня в день на протяжении десятилетий, обеспечивая свои семьи и планируя выход на пенсию, вынуждены откладывать выход на пенсию. Некоторые задаются вопросом, смогут ли они когда-нибудь выйти на пенсию из-за инфляции, которая продолжает расти. Часто пенсионеры имеют фиксированный доход. Быстро растущая инфляция подрывает фиксированный доход. Байдена не волнует, хватит ли денег на основные расходы на жизнь людям, которые работали, содержали свои семьи и платили налоги. Людям нужно платить за коммунальные услуги, жилье, еду, воду, одежду, медицинское обслуживание и многое другое. Нам нужен консервативный Конгресс с ограничениями по срокам полномочий и консервативный президент», — уверен johnn707.

«ФРС только что подтвердила, что рецессия может оставить без работы более миллиона американцев», — вспоминает HarryBaals404.

«Я помню, что до прихода Байдена к власти в США была отличная экономика. Что именно он исправил?» — удивляется wcb88.

Напомним, что инфляция в США в сентябре выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом. Показатели практически не меняются с тех пор, как в апреле инфляция впервые достигла 40-летнего максимума в 8,3%.