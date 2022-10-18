Чита, 18 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Тёплая палатка, туалет, освещение и полевая кухня организованы рядом с пунктом приёма мобилизованных в посёлке Песчанка города Читы. По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова работа на месте организована городскими властями. Представители МЧС, национальных диаспор, предприниматели, волонтеры, сотрудники управления ГО и ЧС города Читы объединились, чтобы встречать военнослужащих, прибывающих из районов края, сообщает 18 октября пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Мобилизация в Чите

«Пункт развернули вчера утром по распоряжению губернатора Забайкальского края. Здесь установлена палатка, полевая кухня МЧС. Мы организовали дрова, подвоз воды, столы, приготовление пищи. Охотно откликнулись предприниматели города, которые и подвозят продукты, и готовят пищу. Вчера готовили плов, сегодня и плов, и бешбармак. Мы учли все замечания, которые поступали в прошлый раз, заранее всё предусмотрели. Здесь и полиция, и скорая помощь, и пожарные. Задействованы городские силы, управление ГО и ЧС города, которые обеспечивают электричеством. В палатке топится печь, это место обогрева, там можно и поесть, и просто погреться», — пояснил глава Ингодинского района Читы Михаил Шибаев.

По его словам, активно в работу включились волонтеры, которые сразу предложили свою помощь.

«Всем миром, в одном строю мы сделаем больше. Ребята, которые приезжают на автобусах, видят эту заботу. Вчера вечером подошёл автобус, ребята не ожидали, что так тепло мы их встретим. Поэтому мы слышим слова благодарности, им, конечно, приятно. Наша задача — сделать всё, что от нас зависит, для ребят, которые убывают отдать свой долг по защите Родины», — сказал глава Ингодинского района.

На пункте горячего питания готовится гречневая каша с тушенкой, в двух больших казанах — плов. Волонтеры предлагают военнослужащим горячий чай, кофе, выпечку, сладости. Встречает прибывающих музыка и патриотические песни. Как отмечает волонтер Елена Семка, они помогают тем, чем могут.

«Мы не можем оставить наших мужчин. Поэтому поддерживаем и помогаем по мере возможностей. Организовываем горячее питание, наливаем чай, кофе. Если у кого-то нет каких-то вещей, которые есть у нас — носки, салфетки, мы даём. Все уходят со словами благодарности. Конечно, они очень удивлены, что все бесплатно», — поделилась Елена Семка.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе «Берёзка» в Чите 15 октября стартовал четвёртый набор военных курсов «Я вернусь». База была предоставлена для тренировки гражданских лиц по военным направлениям,

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