Пермь, 18 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Пермском крае мобилизованным резервистам произведут единовременную выплату. Об этом с своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному — 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто», — сказал глава региона.

Махонин также отметил, что специалисты минсоцразвития Прикамья уже выехали в Елани и Тюмень для сбора необходимых заявлений и документов на выплаты. В учебные центры также направились юристы, которые будут помогать с оформлением кредитных каникул, доверенностей и других документов, решать спорные вопросы. Предварительная работа с банками уже проведена.

»Кроме того, министр Павел Фокин лично посетит территории, чтобы проконтролировать совместную работу глав и соцслужб с родственниками мобилизованных. Продолжим предметно помогать семьям. Задача — относиться к каждой их просьбе и пожеланию без формализма, максимально быстро решая вопросы. По итогам такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных 100 тысяч», — резюмировал губернатор.