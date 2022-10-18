Ярославль, 18 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославской области Федеральная антимонопольная служба проверила работу ПАО «Россети Центр» в деревнях Кузнечиха, Юрятино, Сереново, Василево, Почаево, Игратово и Сосновцы Ярославского района. Документ с результатами проверки опубликовали в социальных сетях.

Nastol.com.ua Электричество

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о перебоях с электроснабжением. Жалобы на отключения электричества в деревнях Кузнечихинского сельского поселения публиковали в соцсетях местные жители. В связи с этим местный депутат Юлия Бывшева отправила обращения в различные инстанции, одной из которых стала ФАС.

В ходе проверки антимонопольная служба не нашла в этих фактах нарушения закона. По официальным данным, все отключения попадают под нормы. За год компания может отключать электричество на 72 часа, при этом подряд — до 24 часов. А в деревнях Кузнечихинского сельского поселения с 31 августа 2021 по 31 августа 2022 отключение составило 18 часов 55 минут. Поэтому никаких штрафов компания не получит.