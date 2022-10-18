Ярославль, 18 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Ярославской области у бизнеса требуют увеличить отчисления по налогу на прибыль. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по бюджету рассказала член Совета Ярославского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель аудиторской компании Виктория Бердичевская.

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Бердическая взяла слово после выступления руководителя УФНС по региону Александра Полякова. Он рассказал о том, что план по налогу на прибыль по итогам года, скорее всего, не будет выполнен, несмотря на усилия налоговиков. По словам Полякова, в сентябре областные власти внесли изменения в областной бюджет, резко увеличив план по налогу на прибыль. Представитель «ОПОРЫ» рассказала, что бизнес почувствовал это на себе.

«Теперь пазл сложился. По региону, по всем полетели уведомления о наличии расхождения по налогу на прибыль. Уведомления, в которых истребуются документы. То есть бизнес получил, скажем так, результат изменения бюджета. Для бизнеса результат плачевный», — рассказала Виктория Бердическая.

По мнению общественницы, налоговики истребуют документы, которые истребовать уже нельзя, нарушая таким образом права налогоплательщиков.

«Понимаем, что задача большая. Взыскать денег надо. Но у бизнеса сейчас всё очень плохо. На самом деле, идёт прямой шантаж. Нам говорят, что есть какие-то разночтения, которых совсем нет. На самом деле, у бизнеса идёт обратная волна. Мы готовы пополнить бюджет, даже в добровольном порядке. Но сейчас всё идёт в ультимативной форме с нарушением прав налогоплательщиков. Я прошу просто принять меры по данному вопросу. Вся область — закидали нас налогом на прибыль уведомлениями», — рассказала Виктория Бердичевская.

Ответное слово руководителю УФНС на заседании комитета по бюджету не дали, и реплика представителя «ОПОРЫ» осталась без комментария. Между тем депутаты договорились ещё раз встретится с представителями бизнеса и налоговиками и обсудить все возникающие разногласия.