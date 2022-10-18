«Идёт шантаж»: в Ярославле «ОПОРА» рассказала о налоговом давлении
Ярославль, 18 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Ярославской области у бизнеса требуют увеличить отчисления по налогу на прибыль. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по бюджету рассказала член Совета Ярославского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель аудиторской компании Виктория Бердичевская.
Бердическая взяла слово после выступления руководителя УФНС по региону Александра Полякова. Он рассказал о том, что план по налогу на прибыль по итогам года, скорее всего, не будет выполнен, несмотря на усилия налоговиков. По словам Полякова, в сентябре областные власти внесли изменения в областной бюджет, резко увеличив план по налогу на прибыль. Представитель «ОПОРЫ» рассказала, что бизнес почувствовал это на себе.
По мнению общественницы, налоговики истребуют документы, которые истребовать уже нельзя, нарушая таким образом права налогоплательщиков.
Ответное слово руководителю УФНС на заседании комитета по бюджету не дали, и реплика представителя «ОПОРЫ» осталась без комментария. Между тем депутаты договорились ещё раз встретится с представителями бизнеса и налоговиками и обсудить все возникающие разногласия.