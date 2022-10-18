София, 18 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенного управления Болгарии изъяли в районе КПП «Лесово» на болгарско-турецкой границе более 400 кг запрещенных к использованию в ЕС медицинских препаратов. Об этом 18 октября сообщает БНР.

stephenwd4h0 Граница

Согласно предварительной информации, контрабандный товар был спрятан в рефрижераторе грузового автомобиля, следовавшего из Турции в Нидерланды. Общая стоимость груза оценивается в $2 млн.

Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации крупнейшей в истории страны операции по борьбе с контрабандой.