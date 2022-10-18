Вашингтон, 18 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск, выступивший в социальной сети Twitter со своим видением возможного разрешения конфликта на территории бывшей УССР, «передает послание» от президента России Владимира Путина, заявила бывшая сотрудница Совета по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Фиона Хилл 17 октября в беседе с Politico.

securityconference.org Фиона Хилл

Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта на территории б. УССР, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в четырёх недавно воссоединившихся с Россией регионах снова будут проведены референдумы под наблюдением ООН. Этот вариант вызвал неадекватную реакцию у многих политических деятелей киевского режима.

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Кроме того, миллиардер обратил внимание на то, что Херсонская и Запорожская области важны для России из-за поставки воды в Крым.

«Слова о воде настолько конкретны, что это явно послание Путина», — поделилась своим мнением Хилл.

Она объяснила изданию, что Путин «часто использует различных доверенных посредников, в том числе всевозможных бизнесменов».

«Ко мне прислали посредников, чтобы обсудить со мной некоторые вопросы, пока я была в администрации», — сказала она Politico.

«Это классическая путинская схема. Просто удивительно, конечно, что в данном случае это Илон Маск, потому что, очевидно, у Илона Маска огромное количество подписчиков в Twitter», — добавила она.