Вашингтон, 18 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Спустя год после ухода США из Афганистана и волны критики в адрес администрации президента США Джо Байдена республиканцы в Конгрессе США хотят проверить его работу в этой области.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

Как сообщает Bloomberg, высокопоставленный представитель республиканцев и член комитета по международным отношениям палаты представителей США Майкл Мак-Колл, обратился Государственный департамент с просьбой сохранить документы о выводе войск из Афганистана.

Согласно сообщению, это заявление является признаком того, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре они обязательно начнут новое расследование по вопросу вывода войск из Афганистана.

Мак-Колл сказал: «Любые документы, которые могут иметь значение для расследования и подотчётны расследованию, должны быть сохранены Государственным департаментом».

В письме в Госдеп США он написал, что ведомство проигнорировало его предыдущие запросы о документах и интервью.

Ранее этот высокопоставленный республиканец назвал вывод войск из Афганистана стратегическим провалом администрации Байдена.

С другой стороны, согласно опросам, помимо вопроса об уходе из Афганистана, республиканцы в Конгрессе США намерены пересмотреть ряд других действий администрации Байдена, если они получат контроль над палатой представителей на предстоящих выборах.

Уход из Афганистана и приход к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был одним из направлений политики правительства Байдена, которое подверглась резкой критике. Критики назвали его решение поспешным и считают, что это поставило под угрозу безопасность США.