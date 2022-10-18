Москва, 18 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Никаких экономических выгод от вступления в ЕС Сербия не получит, как не получили их многие другие малые европейские страны, ей лучше вступить в ЕАЭС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Промышленность и сельское хозяйство страны ждет незавидная участь: банкротство или передача под управление крупным западным компаниям. И отток работоспособного населения в более богатые страны ЕС. Вкладывать миллиарды в Сербию, как в [киевский режим], никто не будет, ведь от Белграда не требуется воевать с Россией. Требуется только отречься от нее», — отметил Миронов.

По его мнению, реальной альтернативой ЕС для Сербии является Евразийский экономический союз, с которым у страны с 2019 года действует соглашение о зоне свободной торговли.

«Если правительство Сербии реально заботится о завтрашнем дне, то выбор между ЕС и ЕАЭС очевиден… Евразийский союз — это стабильность, процветание и безопасность для сербов», — подчеркнул парламентарий.