Владикавказ, 18 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. С должников за газ в Северной Осетии с начала 2022 года было взыскано через суд 1,2 млрд рублей. Большую часть долга за голубое топливо накопили теплоснабжающие организации республики, сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Всего с начала 2022 года газовики направили в суды около 15 тыс. заявлений на взыскание задолженности за газ. Общая сумма долга по региону составила 1,7 млрд рублей.

Как отметили в компании, за девять месяцев текущего года судебные приставы РСО-Алании вынесли более 3 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу в отношении абонентов-физлиц, у которых сумма долга превысила 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году компания «Газпром межрегионгаз Владикавказ» взыскала с должников 1,95 млрд рублей.