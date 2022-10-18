Джакарта, 18 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо и глава FIFA Джанни Инфантино согласились, что трагедия на стадионе в Маланге не должна повториться, сообщает CNN Indonesia.

Doha Stadium Plus Qatar Джанни Инфантино

Стороны обсудили трансформацию национального футбола после трагедии в Маланге, в результате которой погибли 132 человека.

«Сегодня я встретился с Джанни Инфантино, и мы поговорили о трагедии в Маланге, обсудили детали. Президент FIFA выразил соболезнования семьям погибших и обеспокоенность произошедшей трагедией», — заявил Джоко Видодо на пресс-конференции.

«Мы согласны с тем, что эта трагедия является уроком для индонезийского футбола и всего футбольного мира. И не позволяйте этому инциденту повториться, не позволяйте радости зрителей привести к печали и катастрофе», — продолжил президент Индонезии.

Визит Джанни Инфантино в Джакарту является продолжением большого плана трансформации индонезийского футбола, связанного с последствиями трагедии на стадионе в Маланге.

«По этой причине мы согласились проанализировать строительства стадиона, а также применить технологии, помогающие уменьшить потенциальную опасность для зрителей и игроков», — отметил глава индонезийского государства.

В результате трагедии в Маланге погибли по меньшей мере 132 человека, 96 получили серьезные ранения и 484 человека получили ранения средней и легкой степени тяжести. Полиция назвала шестерых подозреваемых по делу.