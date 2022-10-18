Ярославль, 18 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Ярославские фирмы, занимающиеся обналичиванием денег, оказывают незаконные услуги по всей территории Российской Федерации. С ними идёт активная борьба. Об этом на заседании комитета Ярославской областной Думы по бюджету, финансам и налоговой политике рассказал руководитель областного управления Федеральной налоговой службы Александр Поляков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вопрос о борьбе с «обналичкой» поднял депутат Андрей Ершов. Он поинтересовался у руководителя регионального УФНС, какая конкретно ведётся работа в этом направлении.

«Есть коммерческие организации, которые договариваются об определенных махинациях. Липовые отчеты появляются. Схемы выстроены, когда настоящий собственник двух организаций ежемесячно получает от смотрящих по 2 миллиона в месяц. Каким образом правоохранительные органы все это пресекают? Потому что, если проанализировать сферу торговлю наркотиками, как там люди получают доходы, и еще одну всем известную сферу, то тут доходы гораздо интереснее», — задал вопрос народный избранник.

Александр Поляков сообщил, что ярославское УФНС действует в этом вопросе совместно с рядом силовых ведомств — ФСБ, МВД, СК и прокуратурой.

«На территории Ярославской области множество площадок, которые занимаются обналичиванием и предоставляют эти услуги по всей территории РФ. И не только для организаций, зарегистрированных у нас в области. С помощью ФСБ, МВД, СК и прокуратуры мы боремся, возбуждаем уголовные дела. Фирмы-однодневки регистрируют на конкретных людей, они за 10 тысяч рублей готовы возглавить «однодневку», не понимая, к чему это приведет», — рассказал руководитель УФНС по Ярославской области Александр Поляков.

По словам Александра Полякова, в отношении «липовых» руководителей подобных фирм возбуждено 25 уголовных дел.