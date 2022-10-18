Днепропетровск, Бывш. УССР, , 11:16 — REGNUM В результате взрывов в Днепропетровске был разрушен большой объект энергетической инфраструктуры. Об этом 18 октября рассказал заместитель главы офиса Владимира Зеленского — Кирилл Тимошенко — в эфире одного из киевских телеканалов.

Взрыв U.S. Air Force

«Если мы говорим о [Днепропетровске], большой объект энергетической инфраструктуры сегодня пострадал, он разрушен», — сказал он.

Также Тимошенко уточнил, что из-за этого в городе вечером ожидаются сложности с энергоснабжением в пиковые часы в вечернее время и призвал население Днепропетровска свести к минимуму использование электроэнергии в этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода боевиков ВСУ от границ региона,