Москва, , 11:16 — REGNUM Программы повышения квалификации для граждан, которые стоят на учете в центрах занятости, необходимо трансформировать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«Мы сейчас столкнулись с проблемами структурной безработицы, которая есть в числе тех, которые стоят на учете. Мы видим, что те программы, которые мы реализовывали, краткосрочные программы повышения квалификации, сейчас их уже недостаточно для наших граждан, которые традиционно стоят в центрах занятости на учете. В первую очередь, потому что более 50% из них не имеют базового среднего профессионального либо высшего образования», — сказал министр.

По словам Котякова, необходимо от 80-ти часовых программ переходить на программы подготовки в 250 часов, так как этим гражданам нужна более глубокая работа со стороны центров занятости.

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