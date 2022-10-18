Биробиджан, , 11:16 — REGNUM Ответственность за ход частичной мобилизации в России несут в том числе и главы субъектов страны. Об этом журналистам заявил зампред правительства РФ Юрий Трутнев.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

«Ответственность за то, как идет подготовка, несут не только военкоматы и минобороны, но и губернаторы. Губернатор — это высшее должностное лицо субъекта, за все, что в нем происходит, отвечает губернатор», — сказал Трутнев.

По его словам, в Хабаровском крае и в Еврейской АО местные власти помогают семьям мобилизованных.