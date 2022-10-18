Алапаевск, Свердловская область, 18 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве пожилой женщины подростками. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Трагедия произошла в Алапаевске возле дома по улице 40 лет Октября. Тело женщины 1953 года рождения было обнаружено с многочисленными травмами головы и туловища и со следами ожогов. Уголовное дело возбудили по факту совершения убийства с особой жестокостью.

Следователи выяснили, что на гражданку напали подростки в возрасте 12 и 16 лет. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что женщина скончалась из-за обширных термических ожогов туловища, конечностей и головы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября подростки догнали женщину, облили горючей жидкостью и подожгли. А потом они осознали содеянное и отправились искать воду, но было поздно.