Кореневский район, , 11:15 — REGNUM Решение отказаться от праздничной новогодней иллюминации в общественных местах приняли власти Кореневского района Курской области. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе администрации района.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Учитывая то, что наш район приграничный, иллюминация в местах массового посещения в целях безопасности устанавливаться не будет. Просим отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что в регионе решили отказаться от массовых гуляний и фейерверков на Новый год. Праздничные представления будут организованы в учреждениях культуры и образования, Курск украсят к празднику.