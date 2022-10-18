Курская область, 18 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Решение отказаться от праздничной новогодней иллюминации в общественных местах приняли власти Кореневского района Курской области. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе администрации района.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Учитывая то, что наш район приграничный, иллюминация в местах массового посещения в целях безопасности устанавливаться не будет. Просим отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что в регионе решили отказаться от массовых гуляний и фейерверков на Новый год. Праздничные представления будут организованы в учреждениях культуры и образования, Курск украсят к празднику.